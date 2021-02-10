Ольга Бузова мечтает исполнить Гимн России на Олимпиаде или Параде Победы

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10 февраля 2021, 22:44 [ «Аргументы Недели» ]

Ольга Бузова, фото:Dmitry Golubovich/Global Look Press

О своем желании исполнить российский гимн телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала в Instagram. По словам Бузовой, ей неважно, какое это будет событие, пусть это будет Парад Победы, Чемпионат мира или Олимпиада.

"Когда в мире многие желают нам и нашей стране зла, публично запрещают спортсменам представлять защищать наш флаг, не признают наши достижения - мне не стыдно наперекор всем сказать, что я горжусь и люблю Россию", - написала Ольга.

"Божечки, можно доказать любовь к России как-нибудь не позоря гимн", "Боже, храни Россию от исполнения таких мечт", "Только не это, не трогай, не смей", "Не допусти, Господи" - отреагировали подписчики Бузовой.

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