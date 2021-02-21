Кафельников заявил, что Медведев «первоклашка» по сравнению с Джоковичем

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников в субботу прокомментировал финал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), в котором россиянин Даниил Медведев проиграл сербу Новаку Джоковичу.
Ранее стало известно, что встреча теннисистов продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась в трех сетах с результатом 7:5, 6:2, 6:2 в пользу Джоковича.
Кафельников заявил, что если провести параллели по титулам и финалам "Большого шлема", то Медведев по сравнению с Джоковичем – "первоклашка". Евгений, однако, выразил уверенность в том, что у Даниила это не последний финал и титулы у него еще непременно будут.
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