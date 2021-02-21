Тарпищев оценил игру Медведева в финале Australian Open против Джоковича

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) сербскому спортсмену, первой ракетке мира Новаку Джоковичу.
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил выступление 25-летнего Медведева. Джокович выиграл у Медведева в трех сетах со счетом 7:5, 6:2, 6:2.
По словам Тарпищева, Джокович «выбил из ритма нашего Даню в начале матча, особенно большое преимущество имел на приеме второй подачи». Он отметил, что Медведев потерял нить игры и уже не знал, что делать. Как отметил Тарпищев, далее последовал каскад еще больших ошибок.
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