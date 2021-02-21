Медведев проиграл Джоковичу в трех сетах со счетом 7:5, 6:2, 6:2

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21 февраля 2021, 13:57 Источник: РБК

Новак Джокович, фото: Roman Denisov, globallookpress.com

Российский теннисист Даниил Медведев не смог дать настоящий отпор первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу на Открытом чемпионате Австралии. 33-летний Джокович выиграл у 25-летнего Медведева в финале Australian Open в трех сетах со счетом 7:5, 6:2, 6:2 и стал девятикратным победителем этих соревнований.

Борьба за победу в финале продолжалась порядка 1 часа 53 минуты. Медведев начал активно бороться в стартовой партии. Но при счете 5:5 Джоковичу удалось взять гейм на своей подаче, а затем сделать решающий брейк в самой концовке первого сета.

В следующих партиях серб отдал сопернику четыре гейма и довел матч до итоговой победы.

В течение всего матча Медведев сделал шесть эйсов, совершил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырех возможных (это 50%). Джокович ответил тремя эйсами, допустил две двойные ошибки и сделал два брейк-пойнта из 10.

До начала финального матча Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) между российским и сербским теннистистами Андрей Рублев заявил, что Даниил Медведев способен обыграть Новака Джоковича.