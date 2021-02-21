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Рублев: Медведеву по силам обыграть Джоковича в Австралии

, 12:45 Источник: ТАСС

Рублев: Медведеву по силам обыграть Джоковича в Австралии
Андрей Рублев, фото: Maksim Konstantinov, globallookpress.com

До начала финального матча Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) между российским и сербским теннистистами Андрей Рублев заявил, что Даниил Медведев способен обыграть Новака Джоковича.

Рублев надеется, что финал будет интересным, но тяжелым для обоих.

"Конечно, Дане реально победить в финале, он уже не один раз обыгрывал Джоковича и на очень крутых турнирах это делал", - сказал Андрей, проигравший на турнире Медведеву в четвертьфинале в трех сетах.

ИЧ

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