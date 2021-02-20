Фигуристка Евгения Медведева призвала поболеть за теннисиста Даниила Медведева. «Нереальный матч. Смотрите финал»

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20 февраля 2021, 11:49

Даниил Медведев, фото: Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Евгения Медведева, знаменитая фигуристка, чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады,

поздравила российского теннисиста Даниила Медведева с выходом в финал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) и призвала болеть за него в финале.

В финале турнира в Австралии Медведеву предстоит сразиться с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Россиянин выиграл у греческого теннисиста Стефаноса Циципаса и вышел в финал.

Джокович победил в полуфинальном матче с россиянином, 114-ракеткой мира Асланом Карацевым.

«Нереальный матч. Смотрите финал», — написал Даниил Медведев на своей странице в Instagram.

«Поздравляю! Желаю победы в финале! Буду искренне переживать!» — пожелала однофамилица теннисисту пообещала болеть за него.

Финал Australian Open состоится 21 февраля. Медведев и ранее играл против Джоковича. Пока все матчи выигрывал серб.

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