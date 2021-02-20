Фигуристка Евгения Медведева призвала поболеть за теннисиста Даниила Медведева. «Нереальный матч. Смотрите финал»

Евгения Медведева, знаменитая фигуристка, чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады,
поздравила российского теннисиста Даниила Медведева с выходом в финал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) и призвала болеть за него в финале.
В финале турнира в Австралии Медведеву предстоит сразиться с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.
Россиянин выиграл у греческого теннисиста Стефаноса Циципаса и вышел в финал.
Джокович победил в полуфинальном матче с россиянином, 114-ракеткой мира Асланом Карацевым.
«Нереальный матч. Смотрите финал», — написал Даниил Медведев на своей странице в Instagram.
«Поздравляю! Желаю победы в финале! Буду искренне переживать!» — пожелала однофамилица теннисисту пообещала болеть за него.
Финал Australian Open состоится 21 февраля. Медведев и ранее играл против Джоковича. Пока все матчи выигрывал серб.
Посмотреть эту публикацию в Instagram