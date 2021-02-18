Джокович вышел в финал Australian Open, победив россиянина Карацева

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18 февраля 2021, 14:43

Новак Джокович, фото: из соцсети Вконтакте

Восьмикратный победитель Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) серб Новак Джокович одержал победу над российским теннисистом Асланом Карацевым в полуфинальном матче турнира.

Встреча лидера мирового рейтинга теннисистов Джоковича и 114-й ракетки мира Карацева в Мельбурне продолжалась без семи минут два часа и завершилась со счётом 6:3, 6:4, 6:2.

Джокович в финале Australian Open сыграет с победителем пары Даниил Медведев (Россия) — Стефанос Циципас (Греция).

27-летний уроженец Владикавказа Карацев в основной сетке турнира Большого шлема выступает впервые.

«Карацев — сильный игрок с шикарной подачей. Постоянно отвечает плоско в ноги на приёме, и сложно возвращать мяч в корт. Хорошо, что я заставил Аслана играть в мой теннис за счёт высокой скорости», — цитирует сербского теннисиста RT.

В четвертьфинал Australian Open, напомним, вышли сразу трое российских теннисистов - Медведев, Рублев и Карацев. Испанские эксперты назвали этот успех «русской революцией в теннисе».

Медведев вчера выиграл у Рублева и вышел в полуфинал турнира Большого шлема Australian Open.

Даниил Медведев по итогам турнира в Австралии, независимо от исхода финала, войдёт в тройку ведущих теннисистов мира.