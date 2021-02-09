Татьяна Тарасова. Нежная, умная женщина, в душе которой есть боль и радость

Аргументы Недели → Спорт 13+

9 февраля 2021, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]

Я познакомилась с Татьяной Анатольевной несколько лет назад. Когда решила взять у нее интервью, то мои коллеги пытались отговорить меня от этого, по их мнению, безнадежного дела. Сложный характер, резкие ответы, закрытость… Все это ерунда! С первых секунд я полюбила Татьяну Анатольевну. Почему?



Я шла к ней с открытым сердцем, а не с желанием получить «горяченькое». И она это поняла. Мы разговаривали несколько часов. Она говорила о себе и я немного о себе… Бывало и глаза увлажнялись… Я видела нежную, умную женщину, в душе которой есть боль и радость…



Прекрасная, великая, властная. В таком «образе» мы привыкли видеть легендарного тренера Татьяну Анатольевну Тарасову. А как иначе? Она – дочь своего отца, тренера по хоккею, наставника сборной СССР Анатолия Тарасова. Отец отдал дочь заниматься фигурным катанием со словами: «Трудись! Побеждай!» И дочь Татьяна трудилась и побеждала! Она сумела принести славу России, как фигуристка и тренер. Ведь так завещал ее легендарный отец!



"Даже тогда, когда я в девятнадцать лет получила серьезную травму на льду и больше не могла выступать, как фигуристка, то не стала страдать и печалиться, а решила, что передам молодому поколению свои знания и опыт. И результат есть. Мои ученики выиграли 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, и восемь золотых олимпийских медалей. И я горжусь этим", - рассказывает Татьна Анатольевна.



"Я могу сутками говорить об отце, муже, сестре, маме. Когда мы все вместе были, то я ощущала единство и защищенность. Сегодня мне очень не хватает того времени. Так уж случилось, что мои близкие люди ушли практически друг за другом. Вот это страшно и невыносимо больно. Мамочку, сестру, мужа я потеряла. Ушло тепло, нежность, опора. Так, что моя жизнь – не пусть усыпанный розами… В ней есть и страшные потери".



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