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5 февраля 2021, 15:26 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

пресс-служба ФК "Краснодар"

ФК "Краснодар" провёл товарищеский матч с "Ростовом" в испанской Марбелье, где кубанская команда находится на тренировочном сборе. Игра завершилась победой "чёрно-зелёных" со счётом 2:0.



Оба мяча забил во втором тайме Магомед Шапи-Сулейманов с подач Маркуса Берга. У “Краснодара” была возможность забить ещё один гол, когда Сулейманов вышел один на один с вратарем соперника, но мяч пролетел выше ворот. Сам Магомед Шапи-Сулейманов после игры сказал, что в том игровом эпизоде принял неверное решение.



Футболист отметил, что сборы очень тяжелые. Высокая нагрузка, по словам игрока, нужна для того, чтобы набрать форму перед предстоящими матчами в Лиге Европы.



Стало также известно, что во время игры между командами произошёл конфликт, который едва не привёл к драке. Игрок "Быков" Тони де Вильена, недовольный тем, что его соперник Роман Тугарев отобрал мяч, ударил того по затылку. К конфликту подключились другие футболисты с обеих сторон, но до серьёзной потасовки дело не дошло.



Ранее "Аргументы Недели" сообщали о том, что "Быки" обыграли "Шахтёра" и "Ригу" в один день.