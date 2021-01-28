"Краснодар" обыграл белорусский клуб "Шахтёр"

В среду, 27 января, ФК "Краснодар" встретился с белорусским "Шахтёром" (Солигорск) в контрольном матче, который закрыл первый тренировочный сбор в межсезонье.
"Чёрно-зелёные" забили белорусам три мяча, а в ответ не получили ни одного. Напомним, "Шахтёр" является чемпионом Белоруссии. Своими голами победу кубанскому клубу обеспечили Реми Кабелла, Виктор Классон и Леон Сабуа.
Ранее в тот же день "Быки" обыграли уже другого чемпиона — на этот раз Латвии. Игра между "Краснодаром" и "Ригой" закончилась со счётом 1:0 в пользу кубанцев. Единственный гол в первом тайме с пенальти забил Эдуард Сперцян.
Обе игры главный тренер “Краснодара” Мурад Мусаев оценил как “достаточно неплохие”. При этом он заметил, что счет не так важен. Некоторые движения игроков наставник назвал несовершенными.
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