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Аргументы Недели Спорт 13+

"Краснодар" обыграл белорусский клуб "Шахтёр"

, 09:14 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

fckrasnodar.ru

В среду, 27 января, ФК "Краснодар" встретился с белорусским "Шахтёром" (Солигорск) в контрольном матче, который закрыл первый тренировочный сбор в межсезонье.

"Чёрно-зелёные" забили белорусам три мяча, а в ответ не получили ни одного. Напомним, "Шахтёр" является чемпионом Белоруссии. Своими голами победу кубанскому клубу обеспечили Реми Кабелла, Виктор Классон и Леон Сабуа.

Ранее в тот же день "Быки" обыграли уже другого чемпиона — на этот раз Латвии. Игра между "Краснодаром" и "Ригой" закончилась со счётом 1:0 в пользу кубанцев. Единственный гол в первом тайме с пенальти забил Эдуард Сперцян.

Обе игры главный тренер “Краснодара” Мурад Мусаев оценил как “достаточно неплохие”. При этом он заметил, что счет не так важен. Некоторые движения игроков наставник назвал несовершенными.

Kub