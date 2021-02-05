Овечкин вышел на 7-е место по числу забитых голов в истории НХЛ

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5 февраля 2021, 07:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Александр Овечкин. Фото: Инстаграм Александра Овечкина

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил 709-й гол в своей карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Это случилось в третьем периоде матча против «Нью-Йорк Рейнджерс», ворота которых защищал россиянин Игорь Шестеркин.

Забив эту шайбу, 35-летний Овечкин вышел на чистое седьмое место по числу голов в истории НХЛ. Чтобы догнать в списке снайперов НХЛ канадца Фила Эспозито, который заакончил профессиональную карьеру в НХЛ в 1981 году, Овечкину нужно забросить восемь шайб.

Лучшим бомбардиром в истории НХЛ является канадец, Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

Ранее сообщалось, что НХЛ обвинила Овечкина и еще троих российских хоккеистов «Вашингтон Кэпиталз» в нарушении протокола COVID-19.