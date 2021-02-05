Овечкин вышел на 7-е место по числу забитых голов в истории НХЛ
5 февраля 2021, 07:15[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил 709-й гол в своей карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Это случилось в третьем периоде матча против «Нью-Йорк Рейнджерс», ворота которых защищал россиянин Игорь Шестеркин.
Забив эту шайбу, 35-летний Овечкин вышел на чистое седьмое место по числу голов в истории НХЛ. Чтобы догнать в списке снайперов НХЛ канадца Фила Эспозито, который заакончил профессиональную карьеру в НХЛ в 1981 году, Овечкину нужно забросить восемь шайб.
Лучшим бомбардиром в истории НХЛ является канадец, Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы.
Ранее сообщалось, что НХЛ обвинила Овечкина и еще троих российских хоккеистов «Вашингтон Кэпиталз» в нарушении протокола COVID-19.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.