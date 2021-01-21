НХЛ обвинила Овечкина и еще троих российских хоккеистов «Вашингтон Кэпиталз» в нарушении протокола COVID-19

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21 января 2021, 11:04 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Овечкин, фото: twitter.com/ovi8/photo

Капитан хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и трое игроков-россиян нападающий Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и вратарь Илья Самсонов нарушили протокол Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по коронавирусной инфекции COVID-19.

Российские хоккеисты собрались в одном номере отеля, находясь в близком контакте друг с другом, не использовали медицинских масок.

Из-за этого нарушения НХЛ наложила клубу «Вашингтон Кэпиталз» штраф в размере 100 тысяч долларов. Игроков отстранили от тренировок и матчей. Руководство лиги не уточнило, на какой срок ведущие хоккеисты вашингтонской команды выбыли из тренировочного и игрового процесса.

Тренерский штаб «Вашингтона» разочарован тем, что игроки нарушили правила НХЛ. Извинение Овечкина опубликовано в официальном Twitter клуба: «Я сожалею о своем решении провести время вместе с моими партнерами по команде в гостиничном номере. Буду учиться на этом опыте».

23 января «Вашингтон Кэпиталз» играет против «Баффало Сэйбрз».