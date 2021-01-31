Южноуральские дзюдоисты выиграли Кубок губернатора Челябинской области
31 января 2021, 14:54[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Переходящий кубок в двадцатый раз остается у южноуральских спортсменов
Как сообщали «Аргументы недели», вчера в Центре олимпийской подготовки имени Александра Миллера стартовал Кубок губернатора Челябинской области по дзюдо. Соревнования завершились сегодня, 31 января. Уже по итогам первого дня стало ясно, что южноуральские спортсмен занимают лидирующие позиции на состязаниях. Они смогли завоевать семь медалей: золотую, две серебряные и четыре бронзовые.
Соревнования проходят на Южном Урале в двадцатый раз. Все эти годы переходящий кубок оставался в Челябинской области. В этот раз в состязаниях приняли участие 268 спортсменов из 24 регионов России.
Партнер Кубка губернатора Челябинской области по дзюдо – медиахолдинг «Гранада Пресс».
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