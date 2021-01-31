Южноуральские дзюдоисты завоевали семь медалей в первый день Кубка губернатора

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31 января 2021, 08:58 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

В Челябинске проходят всероссийские соревнования по дзюдо.

Состязания стартовали 30 января в Центре олимпийской подготовки имени Александра Миллера. Это уже двадцатый Кубок губернатора Челябинской области по дзюдо. Почетный гость мероприятия – президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик.

В состязаниях принимают участие 268 спортсменов из 24 регионов России. Они смогут выполнить нормативы и получить звание «Мастер спорта России». Лучшая соборная сможет завоевать переходящий кубок, нов се эти годы он не покидал пределы региона. В первый день соревнований дзюдоисты Челябинской области получились семь медалей – золотую, две серебряные и четыре бронзовые.

Золотую медаль получил воспитанник Центра олимпийской подготовки имени Александра Миллера, ученик тренера Владимира Гусельцева Никита Алексеенко. Он выступал в категории до 66 килограмм. Третье место в этой категории занял ученик Андрея Вострикова Александр Куликовских.

Серебро досталось Билолиддину Абдалимову в весе до 60 килограмм, Владлене Фарахутдиновой в весе до 48 килограмм. Бронзовые медали завоевали Виктория Васильченко (52 кг), Ирина Зуева (57 кг) и Алевтина Гаитова (63 кг).

В торжественном открытии соревнований приняли участие первый вице-губернатор Виктор Мамин, недавно избранный президентом Федерации дзюдо Челябинской области, Ирина Текслер, глава попечительского совета Федерации. Ирина Текслер вручила спортсменам заслуженные награды.