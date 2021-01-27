Волосожар поделилась своей главной новостью 2021 года - они с Траньковым ждут второго ребёнка

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27 января 2021, 12:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Татьяна Волосожар, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Татьяна Волосожар поделилась своей главной новостью 2021 года. Супруги, олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков ждут пополнения в семействе. У дочки фигуристов Анжелики, которой в феврале исполнится четыре года, появится младший братик.

Татьяна рассекретила беременность, она опубликовала фото в Instagram с мужем и дочкой. Беременный животик уже заметен. "Не знаю, что сказать. Думаю, все понятно без слов. Скрывать было очень трудно! И дело даже не в размерах живота (хотя и в этом тоже), но, когда счастье тебя буквально переполняет, тяжело сдерживаться и не спалиться", - написала Татьяна о "своей главной и лучшей новости 2021 года".

Позже Максим Траньков поделился, что в конце весны - начале лета у них родится мальчик.

Татьяна Волосожар и Максим Траньков становились двукратными олимпийскими чемпионами 2014 года в Сочи, чемпионами мира 2013 года, двукратными серебряными призёрами ЧМ (2011, 2012), четырёхкратными чемпионами Европы (2012, 2013, 2014, 2016), трёхкратными чемпионами России (2011, 2013, 2016).

Победительница Олимпиады-2014 Елена Ильиных и артист балета Сергей Полунин родили сына в марте прошлого года.