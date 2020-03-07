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7 марта 2020, 21:19 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Полунин, фото из соцсети

Известная фигуристка, победительница Олимпиады-2014 Елена Ильиных и артист балета Сергей Полунин родили ребенка. Первенец спортсменки и танцора появился на свет еще в январе. Но написали о новорожденном оба молодых родителя только 7 марта. Кто же это "чудо", дочь или сын, пара пока раскрывать не стала.

Несколько часов назад на страничках Лены и Сергея в Инстаграм появились одинаковые фото. Вероятно, они сфотографировалась, когда Ильиных уже была на большом сроке беременности.

Женщина в прозрачном платье с большим животом, а мужчина склонился к ней и нежно обнял живот.

"Чудо вошло в нашу жизнь. Я люблю тебя", - признался Сергей Полунин. Такое же фото Елена подписала так: "6.01.20 - это дата, которая для меня стала самой важной в жизни! С тех пор в наших с Сергеем руках весь Мир. Мы благодарны вселенной за настоящее чудо, которое с нами случилось!"

Для общественности эта новость стала неожиданной. Ильиных и Полунин свои отношениях не афишировали.

Но теперь раскрыли, что они познакомили в соцсетях. 30-летний Сергей хотел уже закрыть свой Инстраграм, но увидел сообщение от Елены. Оно взволновало артиста, молодые люди познакомились и стали встречаться.

25-летняя Елена Ильиных в 2014 году в паре с Никитой Кацалаповым стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях, они бронзовые призеры в личном первенстве

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergei Polunin (@poluninink)7 Мар 2020 в 12:00 PST