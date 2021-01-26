Плющенко рассказал о своем отношении к Тутбердзе

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26 января 2021, 20:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Евгений Плющенко, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о своем отношении к Этери Тутберидзе. Как стало известно, специалисты смогут поработать в одной команде на Кубке Первого канала, если их спортсменов сведет жеребьевка.

Турнир стартует в Москве 5 февраля.

Как сказал Плющенко, он положительно относится к Тутберидзе, несмотря на то, что он конкуренты. "Если окажемся в одной команде, будем вместе помогать нашим фигуристам", - сказал Плющенко. По нго словам, если снять коньки, можно дружить, перед Олимпиадой сборной России особенно важно прочувствовать командный дух.

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