Зинедин Зидан заразился COVID-19

22 января 2021, 15:21[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Тренер испанского футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан заразился коронавирусом. Согласно последней информации пресс-службы мадридского клуба, тест спортсмена дал положительный результат.
К настоящему моменту информации о том, как протекает болезнь Зинедина Зидана не поступало.
Напомним, бывший футболист был назначен тренером "Реала" в 2019 году, его контракт рассчитан до 30 июня будущего года. Ранее спортсмен уже тренировал мадридский клуб – с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда три раза выигрывала Лигу чемпионов и два раза становилась чемпионом Испании.
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