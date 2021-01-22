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Зинедин Зидан заразился COVID-19

, 15:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Зинедин Зидан заразился COVID-19
Зинедин Зидан, Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency

Тренер испанского футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан заразился коронавирусом. Согласно последней информации пресс-службы мадридского клуба, тест спортсмена дал положительный результат.

К настоящему моменту информации о том, как протекает болезнь Зинедина Зидана не поступало.

Напомним, бывший футболист был назначен тренером "Реала" в 2019 году, его контракт рассчитан до 30 июня будущего года. Ранее спортсмен уже тренировал мадридский клуб – с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда три раза выигрывала Лигу чемпионов и два раза становилась чемпионом Испании.

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