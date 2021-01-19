Мария Сотскова разводится с мужем

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19 января 2021, 21:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Инстаграм Михаила Омельчука

Фото: cоцсети

Бывшая фигуристка Мария Сотскова рассталась с мужем - композитором, продюсером Михаилом Омельчуком.

О расставании с Сотсковой Омельчук написал пост в Инстаграм.

"К сожалению в жизни действительно происходит все не просто так, банально говорить, что у каждого человека есть своя судьба, но это проверено временем. На мне. На нас", - считает Омельчук.

По признанию Михаила, он совершал много ошибок, которые в семье недопустимы, они оба совершали ошибки, которые недопустимы. По мнению мужчины, им нужно было сохранять семью, "нужно было быть вместе". "Но мы разошлись и поэтому разводимся", - пишет он.

Михаил также признался, что всегда "семья была самым главным, что только может быть в жизни" для него, и он "всегда мечтал и хотел семью". Омельчук уверяет, что любит Машу. "Наверное мы встретились не в то время, не в том месте, не при тех обстоятельствах", - полагает мужчина.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в прошлом году дисквалифицировало 20-летнюю фигуристку Марию Сотскову, завершившую спортивную карьеру летом того же года, на 10 лет.

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