Дзюба заразился коронавирусом

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15 января 2021, 14:14 [ «Аргументы Недели» ]

Артем Дзюба, фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Футбольный клуб «Зенит» сообщил, что голкипер Андрей Лунев и нападающий Артём Дзюба получили положительные тесты на выявление новой коронавирусной инфекции.

15 января команда вылетела на зимние сборы в Дубай в количестве 27 человек. Отмечается, что Дзюба и Лунев присоединятся к футбольному клубу позже.

«В рамках первого этапа сборов «Зенит» сыграет четыре товарищеских матча - против «Риги» (21 января), «Пахтакора» и «Шахтера» из Солигорска (обе игры - 24 января), а также екатеринбургского «Урала» (27 января)», - уточнили на сайте клуба.