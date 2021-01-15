Дзюба заразился коронавирусом

Футбольный клуб «Зенит» сообщил, что голкипер Андрей Лунев и нападающий Артём Дзюба получили положительные тесты на выявление новой коронавирусной инфекции.
15 января команда вылетела на зимние сборы в Дубай в количестве 27 человек. Отмечается, что Дзюба и Лунев присоединятся к футбольному клубу позже.
«В рамках первого этапа сборов «Зенит» сыграет четыре товарищеских матча - против «Риги» (21 января), «Пахтакора» и «Шахтера» из Солигорска (обе игры - 24 января), а также екатеринбургского «Урала» (27 января)», - уточнили на сайте клуба.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.