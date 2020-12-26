Мишин сообщил, что Туктамышева может сняться с произвольной программы на ЧР по фигурному катанию

Аргументы Недели → Спорт 13+

26 декабря 2020, 16:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Алексей Мишин, фото: Zamir Usmanov, globallookpress.com

Тренер фигуристки Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин сообщил, что спортсменка может сняться с произвольной программы на Чемпионате России. Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске.

Елизавета Туктамышева до турнира болела коронавирусной инфекцией COVID-19. Фигуристка выступила на соревнованиях с короткой программой, заняла пятое место, набрав 73,56 балла.

Перед вторым днем соревнований Алексей Мишин сообщил, что у Туктамышевой неважное состояние, вирус не отступил, она может сняться с Чемпионата России.

После короткой программы первые три лучших результата у воспитанниц Этери Тутберидзе.

Александра Трусова, которая перешла от Тутберидзе к Евгению Плющенко, на этом турнире выступает с серьезной травмой.