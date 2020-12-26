Мишин сообщил, что Туктамышева может сняться с произвольной программы на ЧР по фигурному катанию
26 декабря 2020, 16:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Тренер фигуристки Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин сообщил, что спортсменка может сняться с произвольной программы на Чемпионате России. Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске.
Елизавета Туктамышева до турнира болела коронавирусной инфекцией COVID-19. Фигуристка выступила на соревнованиях с короткой программой, заняла пятое место, набрав 73,56 балла.
Перед вторым днем соревнований Алексей Мишин сообщил, что у Туктамышевой неважное состояние, вирус не отступил, она может сняться с Чемпионата России.
После короткой программы первые три лучших результата у воспитанниц Этери Тутберидзе. Александра Трусова, которая перешла от Тутберидзе к Евгению Плющенко, на этом турнире выступает с серьезной травмой.
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