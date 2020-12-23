«Челбаскет» обыграл «Динамо» в Майкопе

Аргументы Недели → Спорт 13+

23 декабря 2020, 10:24 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото предоставлено пресс-центром БК «Челбаскет»

«Челбаскет» уверенно обыгрывает «Динамо» (Майкоп) и триумфально завершает выездную серию, одерживая вторую победу подряд.

В начале встречи команды играли практически на равных, но со второй четверти «Челбаскет» постепенно увеличивал, отрыв в счете, а на последних минутах матча уже уверенно закрепил свой результат. Итоговый счёт матча: 70:89 (14:13, 22:26, 21:28, 13:22).

Самым полезным игроком БК «Челбаскет» в матче против «Динамо» (Майкоп) стал Андрей Логинов - 20 очков, 5 подборов, 2 передачи, 2 перехвата при 21 балле в графе "полезность". Егор Тиканов показал хороший атакующий баскетбол и набрал 20 очков. Второй матч подряд полезно для команды действовал Никита Грабарев, в нужные моменты игры сегодня набирал свои очки Дмитрий Якунин. Обращая внимание на личную статистику, важно принимать во внимание факт, что все игроки отметились результативными действиями, внесли весомый вклад в общую победу и были сконцентрированы на командном результате.

«Это была невероятно важная игра! Поздравляю наш клуб и всех болельщиков «Челбаскета» с уверенной победой и с отлично проведенной, в целом, выездной серией, - Евгений Сорокин, главный тренер БК «Челбаскет». - Не так много команд способны увезти со сложнейшего южного выезда хотя бы один выигрыш, мы сделали это дважды. Сначала реванш в Ставрополе, а сегодня «Челбаскет» прервал победную серию «Динамо». В этой серии из пяти побед майкопцы обыграли таких грандов нашей лиги как Барнаул, Металлург и далее по списку. Я уже говорил, что со временем наша команда обретет свой неповторимый стиль, свое лицо, и она будет отличаться от других команд лиги. Этими двумя победами, мы постарались убедить болельщиков в этом. Уверен, что после нового года, когда возобновится регулярный сезон, соперники будут настраиваться совсем по-другому на игру с Челябинском. У нас получился отличный предновогодний подарок и для наших болельщиков, и для самих себя!

Интересуйтесь баскетболом, болейте за «Челбаскет»!

Следите за новостями клуба:

ВКонтакте https://vk.com/chelbasket?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link

Youtube - https://www.youtube.com/user/thechelbasket?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link

Instagram - https://instagram.com/bkchelbasket?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link

Facebook - https://www.facebook.com/chelbasket/?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link

TikTok - https://vm.tiktok.com/ZS456Nk4/?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link