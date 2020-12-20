Сборная России по хоккею одержала победу над командой Финляндии со счетом 5:1

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20 декабря 2020, 18:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото: vk.com/fhr

Сборная России по хоккею в воскресенье, 20 декабря, обыграла команду Финляндии со счетом 5:1. Матч на Кубок Первого канала прошел в Москве. Первую шайбу в матче забил россиян Вадим Шипачев.

Отличился Дмитрий Воронков, он оформил дубль. По шайбе в ворота соперника забросили Павел Карнаухов и Андрей Кузьменко. У финнов отличился Харри Песонен.

Вчера россияне выиграли у команды Чехии. Сборная России стала победителем домашнего этапа Евротура — Кубка Первого канала. Второе место заняла команда Швеции. Сборная Финляндии оказалась на третьем месте.

Следующим этапом Евротура станут Шведские хоккейные игры. Турнир пройдет в первой половине февраля 2021 года.