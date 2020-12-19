Посол ЧМ по футболу 2022 года Это'О: чемпионат мира в России – пока что лучший в истории

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19 декабря 2020, 14:21 [ «Аргументы Недели» ]

Самуэль Это'о, Wu Huiwo/Xinhua

Посол чемпионата мира по футболу 2022 года Самуэль Это'О в рамках разговора с журналистами в субботу, 19 декабря, назвал первенство планеты в России, состоявшееся в 2018 году, лучшим в истории.

Самуэль Это'О подчеркнул, что чемпионат 2022 года в Катаре планируется сделать "еще лучше", чем в России. По словам посла ЧМ по футболу, поставлена задача – превзойти то мероприятие, организованное ранее на территории Российской Федерации.

Это'О в ходе беседы с RT добавил, что если потребуется начать первенство планеты завтра, организаторы готовы принимать гостей и "предложить им максимум".