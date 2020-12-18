«Уралочка» начинает подготовку к Кубку Европейских чемпионов

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18 декабря 2020, 12:21 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото пресс-службы команды «Уралочка»

С января 2021 года открываются границы для проведения международных соревнований, замороженных в связи с пандемией коронавируса. Европейская Лига водных видов спорта (LEN) опубликовала расписание первого раунда Кубка Европейских чемпионов по водному поло среди женских клубных команд.

Он пройдет с 4 по 7 февраля. 20 лучших клубов Европы разделены на 4 подгруппы, в следующий этап выходят по две лучшие команды из каждой.

«Динамо-Уралочка» Златоуста попало в группу А, которая сыграет в Венгрии. Нашей команде предстоит встретиться с многократным обладателем Кубка итальянским «Орризонте», французским клубом «Лилль», испанским «Сант-Андреу» и хозяйками воды – ватерполистками UVSE Будапешт.

Михаил Накоряков, главный тренер ВК «Динамо-Уралочка»:

«Непростая группа. Приличные по силе команды, особенно итальянский «Орризонте», который не раз и не два выигрывал Еврокубки. Но наша задача выигрывать и проходить в следующий раунд. Подготовка уже началась. Самое главное – это возобновление международных соревнований, которые дают реальный рост игроков в мастерстве».

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