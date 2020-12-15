«Спартак» своих не бросает

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15 декабря 2020, 11:27 [ «Аргументы Недели» ]

Российский футбольный клуб «Спартак» в твиттере выступил в поддержку болельщиков Михаила Ивкина и Павла Косова, приговоренных к тюремному заключению судом во Франции. Они осуждены соответственно на 3 и 10 лет лишения свободы.



Во время Евро-2016 российские болельщики устроили в Марселе драку с англичанами, одному из которых нанесли тяжкие телесные повреждения и фактически сделали инвалидом. Задержали фанатов «Спартака» в Мюнхене, откуда они были депортированы по запросу Франции. Следствие длилось два года и пришло к выводу, что это была попытка убийства. Но уже в ближайшие дни один из осужденных выйдет на свободу, так как ему зачтётся нахождение за решёткой во время следствия.



