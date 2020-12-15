ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Спорт 13+

«Спартак» своих не бросает

, 11:27 [ «Аргументы Недели» ]

«Спартак» своих не бросает

Российский футбольный клуб «Спартак» в твиттере выступил в поддержку болельщиков Михаила Ивкина и Павла Косова, приговоренных к тюремному заключению судом во Франции. Они осуждены соответственно на 3 и 10 лет лишения свободы.

Во время Евро-2016 российские болельщики устроили в Марселе драку с англичанами, одному из которых нанесли тяжкие телесные повреждения и фактически сделали инвалидом. Задержали фанатов «Спартака» в Мюнхене, откуда они были депортированы по запросу Франции. Следствие длилось два года и пришло к выводу, что это была попытка убийства. Но уже в ближайшие дни один из осужденных выйдет на свободу, так как ему зачтётся нахождение за решёткой во время следствия.

ПВ

В мире

Власти Украины отреагировали на продажу в России крымского винзавода «Массандра»

Власти Украины отреагировали на продажу в России крымского винзавода «Массандра»

Власти Украины отреагировали на продажу в России крымского винзавода «Массандра». В понедельник, 14 декабря, появилось сообщение о заключении сделки по продаже акционерного общества «Производственно-аграрное объединение «Массандра».

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью