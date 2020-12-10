«Трактор» произвёл обмен с «Торпедо»

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10 декабря 2020, 07:55 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Центральный нападающий Даниил Ильин продолжит карьеру в Челябинске, Артём Михеев – в Нижнем Новгороде.

Односторонний контракт с 25-летним форвардом Даниилом Ильиным рассчитан до 30 апреля 2021 года. В этом сезоне он провёл в КХЛ 22 матча, набрал 5 (2+3) очков, имеет показатель полезности «-5». Нападающий выиграл 53,7% вбрасываний, провёл пять силовых приёмов, заблокировал десять бросков и вынудил соперника совершить девять нарушений. Всего в КХЛ Даниил Ильин провёл уже 216 матчей и набрал 63 (24+39) очка при показателе полезности «+1», 73 силовых приёмах, 70 блокированных бросках, 63 фолах против него и проценте выигранных вбрасываний 50,4. Также в активе форварда восемь встреч за олимпийскую сборную России и 3 (2+1) набранных балла за результативность.

Роман Беляев, спортивный директор «Трактора»:

«Этим обменом мы хотим добавить глубины нашей центральной линии. Даниил Ильин – это опытный, но при этом достаточно молодой двусторонний нападающий, который не только эффективно играет в обороне, но и располагает набором атакующих качеств. Он полезно играет на точке вбрасывания и обладает по-настоящему спортивным характером и лидерскими качествами».