ЦСКА - «Химки»: боевая ничья - 2:2

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6 декабря 2020, 22:06 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Сегодня, в воскресенье, 6 декабря на стадионе ВЭБ Арена (Москва) состоялась встреча 17-го тура Тинькофф РПЛ между ЦСКА и «Химками». Арбитр поединка - Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

Армейцы в прошлом туре уступили «Рубину» со счетом 0:1. Таким образом ЦСКА прервал свою беспроигрышную серию в РПЛ из 6 матчей (5 побед, 1 ничья). Дома же «армейцы» не уступили в 4 предыдущих встречах в чемпионате (3 победы, 1 ничья). Интересно, что в этом розыгрыше Премьер-лиги команда пропустила 67% своих голов именно на домашнем стадионе. ЦСКА ни разу не проигрывал «Химкам» за всю историю личных встреч в чемпионате и Кубке России. Отметим, что в предстоящем поединке из-за дисквалификации на скамейке запасных не сможет присутствовать главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко.

«Химки» одержали 3 победы подряд в РПЛ, установив тем самым клубный рекорд за всю историю своих выступлений в чемпионате. В прошлом туре «Химки» обыграли «Краснодар» со счетом 1:0. Интересно, что последние 5 туров в РПЛ команда провела лучше всех, у нее 4 победы и лишь 1 поражение. Наставник «Химок» Игорь Черевченко был признан лучшим тренером РПЛ по итогам ноября. Отметим, что из-за дисквалификации предстоящий матч пропустит нападающий Владимир Дядюн.

Игра началась с позиционной атаки гостей, они пока больше владеют мячом. Мирзов сразу же попытался пробиться к штрафной соперника по левому флангу, но его накрыли сразу три защитника ЦСКА. Спокойное начало, армейцы пока без мяча, выжидают момент для начала активных действий. На 11 мин. первая атака хозяев закончилась ударом в створ ворот, но это было не опасно, и Панкратов легко справился. Игра носит закрытый характер, обе команды прессингуют и ведут жесткую борьбу в индивидуальных эпизодах. Инициатива постепенно переходит к армейцам но, тем не менее, пока без ярких опасных моментов. "Химки" обороняются почти всем составом. Сразу несколько раз попытались пробить игроки ЦСКА, попали в защитника, затем мяч дошел до Влашича, который ударил почти без замаха и вновь примерно по позиции Лантратова. Опять Влашич в центре внимания, хорват покружил около штрафной и пробил из-под Глушакова, Лантратов мог не видеть момент удара, но мяч полетел прямо в него. А вот и моментище, сначала Дзагоев пробился через Идову, Алан пробил, Лантратов отбил мяч прямо на Эджуке, который метров с 8-ми не смог попасть в створ. И опять не в створ, ну как? Щенников отлично на дриблинге пробился к штрафной соперника, пробил в дальний угол, но не попал по воротам.

На 40 мин. Никола Влашич открывает счет в матче - 1:0: добили все-таки армейцы. Фернандес сбросил аут на Кучаева, который отдал классный пас на Влашича, хорват подошел чуть ближе к воротам и покатил мяч в дальний угол. Ничего не добавил арбитр, перерыв. В первую очередь, этот перерыв конечно для "Химок". Им явно нужно что-то менять.

2-ой тайм начался неожиданно на 47 мин. Кухарчук сравнивает счет - 1:1: "Химки" забросили в штрафную, Щенников не смог выбить, а вместо этого зарядил свечу над штрафной площадью, Кухарчук мяч подобрал и переиграл Акинфеева.

На 51 мин. Ривзан Мирзов увеличивает счет - 1:2: "Химки" вырвались в быструю атаку, Кухарчук заметил Мирзова слева в штрафной площади, отдал туда передачу, Резиуан пробил по воротам и при помощи рикошета переиграл Акинфеева.

На 54 мин. Илья Шкурин забивает ответный гол - 2:2: Эджуке зашел в штрафную и тут же отдал разрезающую передачу на Шкурина, Илья сумел соориентироваться и переиграть Лантратова. Какая игра пошла, буквально без центра поля. ЦСКА вновь вошел в штрафную, Влашич собрал на себя защитников "Химок", но точную передачу отдать не сумел. Марио хотел обострить атаку, но "Химки" мяч перехватили и отправили Мирзова в забег, но последний защитник ЦСКА сумел подстраховать. Тут же "Химки" ответили похожим по опасности моментом. Кухарчук увидел забегающего Идову, отдал туда пас, и Брайн пробил прямо в Акинфеева. Армейцы соорудили прострел в чужую штрафную, "Химки" отбились и убежали в контратаку, Мирзов вышел на ударную позицию и сразу же пробил. А может пас был бы и получше... Матч окончен, арбитр фиксирует ничью, ЦСКА остается на 3 месте, набрав 33 очка.