"Краснодар" вновь встретится с "Ренном"

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2 декабря 2020, 12:48 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

fckrasnodar.ru

Сегодня, второго декабря, состоится матч между ФК "Краснодар" и французским "Ренном". Игра пройдёт в кубанской столице.



Состязаться команды будут в рамках пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов. По результатам игры станет ясно — будут ли "Быки" и дальше участвовать в европейском первенстве. Победа означает для "Краснодара" возможность играть в Лиге Европы, однако в Лигу Чемпионов путь кубанскому клубу уже закрыт.



Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев отметил, что настрой на матч у футболистов максимальный.



Ранее, как писали "Аргументы Недели", "Краснодар" уже играл с французами на их поле. Игра закончилась ничьёй со счётом 1:1.