«Локомотив» терпит поражение от «Зальцбурга» 1:3

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1 декабря 2020, 23:07 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Сегодня, во вторник, 1 ноября на стадионе РЖД Арена (Москва) состоялась встреча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Зальцбургом» в квартете А. Арбитр поединка - Али Палабыйык (Турция).

«Локомотив» – единственный российский клуб, который сохранил шансы на попадание в плей-офф Лиги чемпионов. Команда гарантирует себе продолжение евросезона, если обыграет «Зальцбург». Победа москвичей будет означать, что вторая команда, которая выйдет в следующую стадию Лиги чемпионов вместе с «Баварией», определится в последнем туре. В случае ничьей «Локомотива» борьба за третью строчку откладывается на заключительный тур, а заветный плей-офф ЛЧ ускользнёт, если в параллельном матче «Атлетико» обыграет «Баварию». При поражении «Локомотив» также сможет побороться за выход в ЛЕ, но шансы на попадание в плей-офф Лиги чемпионов потеряет точно.

«Зальцбург» тоже сохраняет шансы на попадание в плей-офф Лиги чемпионов. В случае победы над «Локомотивом» команда гарантирует себе борьбу за третье место, а также сможет побороться за выход в 1/8 финала ЛЧ, если в параллельном матче «Атлетико» не обыграет «Баварию». Если австрийцы сыграют вничью, то выход в плей-офф Лиги Европы также будет решаться в заключительном туре, а борьбу за вторую строчку «Зальцбург» сможет продолжить только при условии победы «Баварии» в 5-м туре. Поражение лишает «Зальцбург» шансов на продолжение евросезона.

Игра началась с обоюдных позиционных атак, борьба за преимущество идет в основном в центре поля. Под давлением «железнодорожники» часто теряют мяч и больше атакуют гости.

Защитники "Локомотива" взяли игровой снаряд под свой контроль, перекатывая сферу около своей штрафной площади. Разрезали штрафную "Локомотива" австрийцы, Юнузович покатил мяч с 11-метровой отметки на угол вратарской, откуда Бериша поразил угол ворот, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда. Инициативу захватили австрийцы, они больше владеют мячом.

На 28 мин. австриец Мергим Бериша открывает счет - 0:1: Камара нанёс удар из центра штрафной площади, мяч попал в защитника "Локомотива", затем Мвелу делал передачу на угол вратарской Берише, который закатил сферу в угол ворот. Койта делал передачу на линию штрафной Кристенсену, который пробил по воротам, и мяч от головы Мвелу пролетел рядом со штангой.

На 41 мин. Мергим Бериша делает дубль - 0:2: Райкович сделал неудачную скидку прямо на ногу Койта, который выводит на свободное пространство в касание Берише, тот врывается в штрафную площадь и отправляет мяч в сетку ворот мимо Гилерме. Продолжают защитники "Локомотива" перекатывать игровой снаряд около центрального круга. У москвичей очень много ошибок в передаче мяча, что ломает всю структуру игры, появляются свободные зоны, непонятно как собираются хозяева изменить ход поединка. Звучит свисток главного арбитра на перерыв.

Во 2-ом тайме характер игры не изменился, австрийцы продолжают владеть мячом, доминируют на поле, легко проходят центр поля и очень быстро от своей штрафной оказываются у ворот Гилерме. Системообразующего игрока сегодня нет у хозяев. Во всех компонентах игры австрийцы быстрее, удивляет насколько разбалансированно сегодня выглядит «Локомотив». Ошибся в центре поля Антон Миранчук, австрийцы перехватили игровой снаряд и продолжили катать сферу поперёк поля.

На 78 мин. арбитр назначает пенальти в ворота «Зальцбурга», пробивает Антон Миранчук и счет становится 1:2: Антон Миранчук нанёс удар по воротам с 11-метровой отметки в правый угол ворот, Станкович заваливался в противоположный угол.

На 81 мин. австриец Карим Адейеми увеличивает счет до 1:3: Мурило привёз гол на свои ворота, Адейеми убежал от Серкейра, ворвался в штрафную и отправил сферу в дальний угол ворот. Уже сил нет у "железнодорожников" даже на прессинг и вышедших на замену игроков не заметно, чтобы проявляли активность. Австрийские защитники продолжают перекатывать сферу, перекатывая игровой снаряд не спеша около своей штрафной площади. Матч завершен. «Локомотив» терпит поражение и выбывает из розыгрыша Лиги Чемпионов.