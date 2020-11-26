Биатлонист Бабиков рассказал о своём состоянии после положительного теста на коронавирус
26 ноября 2020, 22:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Заболевший новой коронавирусной инфекцией биатлонист сборной России Антон Бабиков рассказал о своём самочувствии. Спортсмен получил положительный результат теста перед этапом Кубка мира в финском Контиолахти.
«От IBU никаких сообщений, они со мной ещё не контактировали. Я предоставил им объяснительную по поводу того, какие у меня были контакты за последние 72 часа, что я соблюдал и где я находился. Все это идёт через наших тренеров. Контакт с тренерами и врачами постоянный, они интересуются, есть ли у меня симптомы, но я не знаю, мне нечего по этому поводу сказать, нечего лечить», - передает его слова «Матч ТВ».
Бабиков отметил, что находится в ожидании того, какое решение примет Международный союз биатлонистов (IBU). Спортсмен обязан быть в изоляции до 1 декабря включительно, сообщает RT.
Первый этап Кубка мира в Финляндии пройдет 28-29 ноября.
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