Сборная РФ по биатлону примет участие в 1-м этапе КМ без двух спортсменов из-за коронавируса

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26 ноября 2020, 17:55 [ «Аргументы Недели» ]

Антон Бабиков, фото: Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

В стартовом этапе Кубка мира в Финляндии Сборная Россия по биатлону выступит без Антона Бабикова и Евгения Гараничева. Об этом сообщили в четверг, 26 ноября, на сайте Союза биатлонистов РФ (СБР).

Известно, что Бабиков и еще три представителя российской сборной сдали положительные тесты на новую коронавирусную инфекцию. Его изоляция продлится как минимум до 1 декабря. Анализы Гараничева на COVID-19 были отрицательными, но он отстранен до 5 декабря, поскольку жил в одном номере с зараженным спортсменом.

При этом медицинские власти Финляндии приняли решение снять карантин со всей Сборной России по биатлону. 27 и 28 ноября команда должна сдать ещё одни плановые тесты на коронавирус.

Первый этап Кубка мира в Финляндии пройдет 28-29 ноября.