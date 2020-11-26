Сборная РФ по биатлону примет участие в 1-м этапе КМ без двух спортсменов из-за коронавируса
26 ноября 2020, 17:55[ «Аргументы Недели» ]
В стартовом этапе Кубка мира в Финляндии Сборная Россия по биатлону выступит без Антона Бабикова и Евгения Гараничева. Об этом сообщили в четверг, 26 ноября, на сайте Союза биатлонистов РФ (СБР).
Известно, что Бабиков и еще три представителя российской сборной сдали положительные тесты на новую коронавирусную инфекцию. Его изоляция продлится как минимум до 1 декабря. Анализы Гараничева на COVID-19 были отрицательными, но он отстранен до 5 декабря, поскольку жил в одном номере с зараженным спортсменом.
При этом медицинские власти Финляндии приняли решение снять карантин со всей Сборной России по биатлону. 27 и 28 ноября команда должна сдать ещё одни плановые тесты на коронавирус.
Первый этап Кубка мира в Финляндии пройдет 28-29 ноября.
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