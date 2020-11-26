Дзюба назвал темы, которые обсудил с Черчесовым после скандального видео по телефону

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26 ноября 2020, 18:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Артем Дзюба, фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Нападающий футбольного клуба «Зенит» и сборной России по футболу Артём Дзюба рассказал, о чем разговаривал с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым. Отмечается, что спортсмена не вызвали в ноябрьский сбор из-за скандального видео с его участием.

«… обсудили нашу ситуацию и последние игры сборной. Он меня вдобавок ко всему ещё и пожурил по-отечески. Да и сам всё понимаю. Что касается сборной, то, мне кажется, нужно больше сосредоточиться на футболе и подготовке к мартовским играм и главному ближайшему турниру – Евро», - поделился он с RT.

Дзюба отметил слова Черчесова о том, что у команды есть задача и ее нужно решать. По его словам, сейчас «нужно всем объединиться для ее решения». Он добавил, что у них с тренером были разные периоды во взаимоотношениях, но взаимное уважение присутствовало всегда.

«То же самое, уверен, и у других ребят. Да, сейчас непростой период, непростой сезон для всех, многих ребят не было в той же Сербии. Но есть время каждому подумать, исправить ситуацию. Вспомните, как мы готовились к ЧМ-2018 и что было потом», - заключил спортсмен.