Сын Марадоны находится в реанимации из-за осложнений от коронавируса

Аргументы Недели → Спорт 13+

26 ноября 2020, 13:29 [ «Аргументы Недели» ]

Диего Синагра, фото из соцсети

Сын знаменитого аргентинского футболиста Диего Марадоны находится в реанимации. 34-летний Диего Синагра - футболист пляжной сборной Италии. Ему сообщили о смерти отца, когда он находился в госпитале.

В реанимацию сына легендарного футболиста перевели из-за резко ухудшигося состояния на фоне осложнения от коронавирусной инфекции нового типа.

Журналист Танкреди Палмьери написал в Twitter о том, что один из его коллег попытался получить комментарий от сына Марадоны, но узнал о госпитализации наследника футбольного бога.

В СМИ уже обсуждают, кто будет наследником легендарного аргентинца и осталось ли у форварда какое-то состояние.

О количестве детей Марадоны точной информации нет. Он признавал своими пятерых детей.

В Аргентине в президентском дворце сегодня прощаются с Марадоной.