Из-за коронавируса матч

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26 ноября 2020, 10:13 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

28 марта состоится матч 16-го тура Тинькофф-РПЛ между "Краснодаром" и "Химками". Из-за пандемии коронавируса игра пройдёт без зрителей.



Информацию о такой мере безопасности кубанский клуб опубликовал у себя в Twitter. “Не выезжайте в столицу, поддержите “быков” у экранов телевизоров”, — обратилось руководство команды к болельщикам.



Ранее "Аргументы Недели" сообщали о том, как прошла игра между "Краснодаром" и "Севильей". Испанцы уже во второй раз обыграли кубанский клуб, чем отобрали у "Краснодара" шанс на выход в плей-офф ЛЧ.