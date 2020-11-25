"Краснодар" второй раз проиграл "Севилье" в рамках группового этапа ЛЧ

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25 ноября 2020, 09:52 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

fckrasnodar.ru

Вечером 24 ноября "Краснодар" на своём поле проиграл "Севилье" со счётом 1:2. Это уже вторая игра между клубами в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.



Из-за травм против "Быков" на поле не вышли защитник «Севильи» Маркос Акунья и полузащитник Сусо, а также голкипер Яссин Буну и форвард Карлос Фернандес — у них тесты на COVID-19 показали положительный результат.



На 4-ой минуте испанцы открыли счёт, а на 56-ой кубанский клуб его сравнял. Но на резервной 95-ой минуте Мунир Эль-Хаддади забил решающий мяч в ворота хозяев поля.



Таким образом, "Краснодар" занимает третьей место в группе Е и лишается шанса на плей-офф в Лиге Чемпионов.