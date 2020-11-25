Месси и Роналду отреагировали на уход Марадоны из жизни

Футболист сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Месси и нападающий сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду в среду отреагировали на кончину Диего Марадоны.
Месси отметил, что день смерти бывшего игрока и тренера сборной Аргентины Марадоны в возрасте 60 лет является очень печальным для футбола. По словам игрока "Барселоны", он сохранит в памяти все прекрасные моменты, пережитые с коллегой. Лионель Месси также выразил соболезнования всей семье и друзьям Диего Марадоны.
Криштиану Роналду в свою очередь заметил, что после ухода легендарного футболиста из жизни образовалась "вечная пустота, которая никогда не будет заполнена". Он назвал Марадону своим другом и вечным гением. "Покойся с миром, тебя никогда не забудут", – написал Роналду.
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