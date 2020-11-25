Пеле выразил соболезнования в связи с кончиной Марадоны

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25 ноября 2020, 21:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

Диего Марадона и Пеле, Panoramic/Keystone Press Agency

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии, 80-летний спортсмен Пеле выразил соболезнования в связи с кончиной чемпиона мира в составе команды Аргентины Диего Марадоны.

Пеле подчеркнул, что грустно терять друзей "таким образом". По словам бразильского футболиста, однажды они вместе с Марадоной будут "пинать мяч где-то высоко в небе".

Ранее в среду стало известно, что власти Аргентины объявили в трехдневный траур в связи с кончиной бывшего игрока сборной страны по футболу Диего Марадоны. Спортсмен умер в возрасте 60 лет. Согласно последней информации, у него случился инфаркт.