В США российского футболиста отстранили от игр за отказ преклонить колено

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23 ноября 2020, 08:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Спорт Экспресс

Валерий Сарамутин, Фото: Instagram

В Соединенных Штатах российского футболиста, выступающего за клуб «Остин Боулд», Валерия Сарамутина отстранили от участия в матчах после отказа встать на колено в поддержку движения Black Live Matter.

Известно, что движение вновь получило свою популярность после гибели при задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Жители США вышли на протестные акции во многих американских городах.

При этом Сарамутин объяснил тренеру, что не понимает для чего это нужно делать. На что руководство клуба рекомендовало полузащитнику пересмотреть свои взгляды.

«Тренер говорил, что мне надо подумать над своим поведением. Президент утверждал: "Пойми - это проявление неуважения", а я отвечал, что не понимаю, зачем мне это нужно делать», - заявил спортсмен.

Футболист отметил, что после инцидента перестал попадать в основной состав команды - выходил только на замену, а затем его вовсе прекратили включать в заявку на матчи.

Ранее сообщалось, что российский гонщик Даниил Квят не преклонил колено перед началом заезда.