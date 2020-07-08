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Квят объяснил, что преклонить колено ему не позволил русский менталитет

, 11:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Квят объяснил, что преклонить колено ему не позволил русский менталитет
Даниил Квят. Фото: соцсети

Российский гонщик Даниил Квят объяснил, почему 5 июля перед началом заезда отказался вставать на колени в рамках акции против расизма. Молодой человек заявил, что преклонение колена противоречит его менталитету.

При этом Квят подчеркнул, что выступает против расовой неприязни и дискриминации. «Когда предложили встать на колено, мне это было немного непонятно, потому что это немного против моего русского менталитета, когда встают на колено перед родиной, флагом, богом», - объяснил россиянин свою позицию. Он отметил, что гонщики, чтобы продемонстрировать свою позицию, надели футболки с надписью End Racism.

АБ

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