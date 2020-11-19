Тренер Гаджиев поделился мнением об игре Заболотного в матче с Сербией

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19 ноября 2020, 20:00 [ «Аргументы Недели» ]

Гаджи Гаджиев, фото: Nataliya Kondratenko, globallookpress.com

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев, тренировавший команды «Крылья Советов» и «Амкар», поделился мнением об игре форварда сборной России Антона Заболотного в матче с командой Сербии в Лиге наций.

Как отметил Гаджиев, Заболотного взяли в сборную, потому что он отметился не одним и не двумя хорошими голами. В игре с Сербией у него были моменты, в создании одного из них он принял активное участие, классно сыграв на опережение.

По оценке специалиста, Заболотный находился в хорошей физической форме, был активен, перемещался, цеплялся за мячи, - передает RT. Как отметил Гаджиев, Антон - не нападающий номер один в сборной России.

По разным причинам в сборной на игре с Сербией не было Артёма Дзюбы, Александра Кокорина, Фёдора Смолова — футболистов, недавно считавшихся лучшими. Можно было выпустить Александра Соболева и Фёдора Чалова. Гаджиев считает, что тренерам виднее.

Капитан сборной России по футболу Георгий Джикия извинился за матч с Сербией, который закончился со счетом 5:0 в среду, 18 ноября. По его словам, на поле происходило какое-то «недоразумение».