Капитан сборной России по футболу извинился за разгромное поражение в матче с Сербией
19 ноября 2020, 09:23[ «Аргументы Недели» ]
Капитан сборной России по футболу Георгий Джикия извинился за матч с Сербией, который закончился со счетом 5:0 в среду, 18 ноября. По его словам, на поле происходило какое-то «недоразумение».
«Говорить особо нечего, хочется извиниться за это недоразумение, которое сегодня происходило на поле. Ответственность полностью лежит на футболистах. Мы все сегодня провалились. Поэтому хочется попросить прощения у всех, кто видел сегодня этот, можно сказать, позор», - цитирует его слова Telegram-канал Life Shot.
При этом главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов заявил, что его команда хорошо начала турнир и неудачно провела концовку. Он отметил, что вопрос об его отставке из-за разгромного поражения не поднимался.
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