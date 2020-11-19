Разгромное поражение в Белграде: Сербия — Россия 5:0

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19 ноября 2020, 08:35 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: cоцсети

В среду, 18 ноября, на стадионе Райко Митич (Белград, Сербия) состоялась встреча 6-го тура Лиги наций между сборными Сербии и России в группе 3 Лиги В. ​ Арбитр матча - Энтони Тэйлор (Англия).

Сборная Сербии в прошлом туре сыграла на выезде вничью с венграми (1:1), упустив шанс одержать первую победу в этом розыгрыше Лиги наций. Сборная Сербии не смогла выиграть в основное время в 8 последних официальных матчах (6 ничьих, 2 поражения). На своём поле сербы не победили в 4 предыдущих официальных поединках (3 ничьи, 1 поражение). Стоит отметить, что сборная Сербии ни разу не выигрывала у россиян в​ XXI​ веке (2 ничьи, 3 поражения), правда, 4 встречи из 5 были товарищескими.

Россияне в прошлом туре проиграли на выезде Турции (2:3), продлив серию без побед в Лиге наций до 3 матчей (2 ничьи, 1 поражение). В 6 последних официальных играх на чужом поле сборная России одержала 5 побед, причём во всех этих 6 поединках россияне забивали как минимум 2 гола. У нашей сборной - большие кадровые проблемы. В предстоящем матче по разным причинам не сыграют вратарь Антон Шунин, защитники Марио Фернандес, Фёдор Кудряшов, Андрей Семёнов и Игорь Смольников, полузащитники Александр Головин и Роман Зобнин, а также нападающие Артём Дзюба и Фёдор Смолов.

Перед заключительным туром сборная России возглавляет группу, имея столько же очков, сколько и сборная Венгрии – 8. Россияне обходят венгров за счет результатов личных встреч (3:2; 0:0). Подопечные Станислава Черчесова финишируют на 1-м месте в квартете и выйдут в Лигу А в двух случаях: 1) если выиграют в предстоящем поединке, 2) если сыграют вничью с сербами, а сборная Венгрии разойдется миром с командой Турции.

Игра началась, и в первой атаке Заболотный имел возможность открыть счет, но голкипер Сербии спас команду: Как же так? После навеса с правого фланга Алексей Миранчук головой чётко сбросил мяч на Заболотного, который с четырёх метров расстреливал ворота соперника, но попал прямо в Райковича. Многие болельщики сборной России уже на взводе в самом начале матча. К Заболотному было много претензий после матча с Турцией, а теперь ещё такой упущенный супермомент. Первые секунды встречи показывают, что обе команды настроены по-боевому, и не будут давать спуска соперникам ни на одном из участков поля.

На 10 мин. серб Неманья Радоньич открывает счет - 1:0: увы и ах. Из-за пределов штрафной площади пробил Радоньич, предварительно сместившись с правого фланга в центр, и мяч влетел в левую "девятку" по замысловатой траектории. Не исключено, что здесь не обошлось без рикошета от защитника. Решили покатать россияне немного мяч на своей половине поля, но даже это сделать непросто, так как сербы активно работают в прессинге. Темп пока не высокий, много остановок из-за очень жесткой борьбы за каждый мяч и метр поля. Караваев сделал отличный прострел с правого фланга, Заболотный сумел опередить соперника и ногой срезал мяч в дальний угол - совсем небольшой промах. Жаль, что на матчах Лиги наций нет VAR, так как наша команда могла бы претендовать на пенальти в минувшем эпизоде. Но не будем на этом зацикливаться - следует двигаться дальше.

На 25 мин. серб Лука Йович увеличивает счет до 2:0: на левом фланге снова обострили игру хозяева поля, Младенович мягкую подачу выполнил в район линии вратарской площади, где никто не смог помешать Йовичу головой отправить мяч в цель.

На 40 мин. серб Душан Влахович доводит счет до 3:0: что же это творится? Почему наша команда не играет? Легко сербы приблизились к нашей штрафной площади, Йович без помех пробил со средней дистанции, Гилерме отбил мяч перед собой, после чего никто не мешал Влаховичу на линии вратарской площади принять мяч и лишь вторым касанием добить его в ворота.

На 45 мин. серб Лука Йович делает дубль и счет становится неприличным - 4:0: почему бы и не громить соперника, если у него в обороне проходной двор. С левого фланга диагональная подача прошла в центр штрафной площади от Младеновича, и Йовичу никто не мешал снова расстрелять ворота ударом головой практически с линии вратарской площади. Кошмарный тайм закончился. Сложно здесь что-то комментировать. Давайте просто пойдём на перерыв...

Во 2-ом тайме четыре замены в составе сборной России в перерыве произошли: на поле появились Джанаев, Евгеньев, Мостовой и Обляков, которые заменили Гилерме, Дивеева и братьев Миранчуков. Пока поиграть в футбол у игроков нашей сборной не получается. Не получается у россиян и во втором тайме наладить контроль мяча - сербы удерживают плацдарм в центре поля. В невысоком темпе продолжается матч. Россияне выглядят обречёнными - никакого намёка на стремление совершить мегакамбек.

На 64 мин. серб Филип Младенович делает счет 5:0: Джанаева удалось пробить также сербам. Отбились они после подачи углового, провели быструю контратаку, прошла передача на Младеновича на левый край штрафной площади, и тот с достаточно острого угла сумел поразить дальний угол. Вратарь не выручил. Звучит финальный свисток, Сборная России теряет лидерство и может довольствоваться только 2-м или 3-м местом в группе.