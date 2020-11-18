«Челбаскет» начинает домашнюю серию

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18 ноября 2020, 09:14 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото предоставлены пресс-службой БК «Челбаскет»

На этой неделе БК «Челбаскет» проведет в Челябинске сразу два матча Чемпионата мужской Суперлиги 2. В преддверии домашней серии клуб представил тизер промо сезона 2020/2021.

19 ноября в 19-00 состоится матч с БК "Нефтехимик" из Тобольска, занимающим пятое место с тремя победами и двумя поражениями, а уже 22 ноября в 13-00 в гостях у “Челбаскета” БК "Чебоксарские ястребы", которые с такими же показателями: три победы и два поражения, идут на шестом месте. “Челбаскет” - новичок Суперлиги 2 пока занимает восьмую строчку в таблице чемпионата. Главный тренер Максим Перцев так прокомментировал настрой команды на ближайшие матчи: “Слабых команд в этой лиге нет! Но мы знаем, что нужно делать и готовы к борьбе”.

В преддверии домашней серии клуб проанонсировал промо сезона 2020/2021, которое будет полностью продемонстрировано перед стартовым свистком судьи к началу матча с БК “Нефтехимик”. Пока сохраняется интрига, вниманию болельщиков представлен только тизер, который выглядит многообещающим. “Вчерашние студенты - Сегодня профессионалы - Завтра лидеры” - основной слоган тизера промо. Автор промо — Олег Копылов (aka “OlegOman”) и его команда.

Безусловно кроме качественного вдохновляющего видео уровня Голливуда главное, что ждут болельщики, это победы “Челбаскета”, особенно дома.

К сожалению, учитывая неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, игры пока проходят без зрителей. Клуб призывает болельщиков поддерживать команду через экраны телевизоров и мониторов, писать отзывы и комментарии. Благодаря партнерам клуба: Медиахолдингу ОТВ и телекомпании Урал1, такая возможность есть.

Интересуйтесь баскетболом, болейте за “Челбаскет”!

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