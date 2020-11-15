Сергей Харитонов о Яндиеве: «подлый и непорядочный человек»

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15 ноября 2020, 22:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: REN-TV

Сергей Харитонов, фото: news.sportbox.ru

Боец ММА Сергей Харитонов считает подлым нападение Адама Яндиева во время мероприятия в "Лужниках". Спортсмен заявил, что его оппонент специально подгадал момент атаки, набросившись на него исподтишка.

"Этот товарищ решил себя проявить, показать, что он пуп земли, возомнил себя королем, царем. Подлый и непорядочный человек", - охарактеризовал Яндиева спортсмен. Он отметил, что если бы был настоящий бой, было бы по-другому. Но "этот подлец выждал момент, неожиданно ударил. Подлый человек, понимал, что другого шанса у него не было".

При этом Харитонов отметил, что свидетели драки были сторонниками Яндиева, снимали произошедшее на телефон, были готовы прийти на помощь своему кумиру.

Ветеран ММА Харитонов не будет вызывать Яндиева на бой. Но если сам Яндиев это предложит, то он даст добро. "На ринге он не боец," - отметил Харитонов.

Ранее сообщалось, что адвоката Александра Кравцова не устроила статья для Адама Яндиева.