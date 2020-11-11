Гимнастки из Краснодарского края взяли

Аргументы Недели → Спорт 13+

11 ноября 2020, 10:51 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Пензе прошёл чемпионат России по спортивной гимнастике. На нём хорошо выступили кубанские спортсменки.



Гимнастки из Краснодара Юлия Бирюля и Дарья Скрыпник вместе с Кристиной Романовой из Волгоградской области и Марией Харенковой из Ростовской области заняли третье место в командных соревнованиях. Девушки представляли сборную ЮФО. Также "бронзу" в вольных упражнениях взяла Юлия Бирюля, — рассказали в пресс-службе краевой администрации.



Ранее "Аргументы Недели" рассказывали об успехах кубанских дзюдоистов на первенстве Европы.