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Аргументы Недели Спорт 13+

Гимнастки из Краснодарского края взяли "бронзу" на чемпионате России

, 10:51 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Гимнастки из Краснодарского края взяли
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Пензе прошёл чемпионат России по спортивной гимнастике. На нём хорошо выступили кубанские спортсменки.

Гимнастки из Краснодара Юлия Бирюля и Дарья Скрыпник вместе с Кристиной Романовой из Волгоградской области и Марией Харенковой из Ростовской области заняли третье место в командных соревнованиях. Девушки представляли сборную ЮФО. Также "бронзу" в вольных упражнениях взяла Юлия Бирюля, — рассказали в пресс-службе краевой администрации.

Ранее "Аргументы Недели" рассказывали об успехах кубанских дзюдоистов на первенстве Европы. 

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