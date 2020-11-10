Дзюдоисты из Краснодарского края взяли медали на первенстве Европы

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10 ноября 2020, 14:19 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Хорватии прошли первенства по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 и до 23 лет.



Всего на турнире выступило свыше шестисот дзюдоистов из более, чем тридцати стран мира. В российской сборной были представители Кубани.



Уроженцы Туапсе Константин Симеонидис и Казбек Нагучев взяли "золото" по итогам соревнований. Бронзовые медали забрали туапсинец Абрек Нагучев и спортсмен из Новороссийска Валерий Ендовицкий.



В пресс-службе краевой администрации рассказали, что Симеонидис выступал в весовой категории до шестидесяти килограмм, Нагучевы — до 66, а новороссиец — более ста килограмм.