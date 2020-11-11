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Аргументы Недели Спорт 13+

Игрок ФК "Краснодар" заразился COVID-19

, 09:41 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Игрок ФК
fckrasnodar.ru

У полузащитника "Краснодара" Тони Вильена обнаружили новую коронавирусную инфекцию.

Результаты исследования он получил после тестирования в сборной Нидерландов, куда футболист был вызван на игру со сборной Испании (11 ноября).

Сейчас игрока изолировали от команды. Болезнь протекает бессимптомно.

Ранее "Аргументы Недели" сообщали о результатах игры кубанского клуба с "Зенитом". Выездной матч для "быков" закончился поражением со счётом 3:1. 

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