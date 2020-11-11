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11 ноября 2020, 09:41 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

fckrasnodar.ru

У полузащитника "Краснодара" Тони Вильена обнаружили новую коронавирусную инфекцию.



Результаты исследования он получил после тестирования в сборной Нидерландов, куда футболист был вызван на игру со сборной Испании (11 ноября).



Сейчас игрока изолировали от команды. Болезнь протекает бессимптомно.



Ранее "Аргументы Недели" сообщали о результатах игры кубанского клуба с "Зенитом". Выездной матч для "быков" закончился поражением со счётом 3:1.