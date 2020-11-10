Умер заслуженный тренер по фигурному катанию Игорь Москвин

Аргументы Недели → Спорт 13+

10 ноября 2020, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]

Игорь Москвин, фото: fsrussia.ru

Советский и российский тренер по фигурному катанию Игорь Москвин скончался на 92-м году жизни после тяжелой болезни. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Игорь Борисович - заслуженный тренер СССР. Его воспитанниками были Игорь Бобрин (чемпион Европы 1981 года), Юрий Овчинников (чемпион СССР и бронзовый призёр чемпионата Европы 1975 года), Владимир Котин (четырёхкратный серебряный призёр чемпионатов Европы, впоследствии тренер), Татьяна Москвина (пятикратная чемпионка СССР и выдающийся тренер), и многие другие. В 1964 году он впервые в истории привел к олимпийскому золоту советских фигуристов - Людмилу Белоусову и Олега Протопопова.

Тамара Николаевна Москвина сейчас находится в Казани, где проходит этап Кубка России.

Президент Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга заявил о готовности провести церемонию прощания с Москвиным, несмотря на коронавирус, если этого захочет его супруга. Он отметил в интервью ТАСС, что "Игорь Борисович был величайшим человеком, легендой СССР и России. Это был редкий человек, поэтому мы хотели бы все-таки провести церемонию прощания, чтобы проводить его в последний путь".