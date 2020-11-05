«Севилья» добывает волевую победу над «Краснодаром» 3:2

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5 ноября 2020, 01:26 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Фото: соцсети

Сегодня, в среду 04 ноября на стадионе Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания) состоялась встреча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Севильей» и «Краснодаром» в квартете Е. Арбитр матча: Феликс Брых (Германия).

После ничьей с «Челси» в 1-м туре ЛЧ (0:0) во 2-й игре групповой стадии «Севилья» переиграла «Ренн» (1:0). В основное время испанцы уступили всего 1 раз в 20 последних играх в еврокубках (13 побед, 6 ничьих). «Севилья» и «Краснодар» встречались на групповом этапе Лиги Европы в сезоне-2018/19, и тогда команды обменялись домашними победами.

Российский клуб пока не может выиграть на групповом этапе Лиги чемпионов. В 1-м туре подопечные Мурада Мусаева сыграли вничью с «Ренном» (1:1), а во 2-й игре крупно уступили «Челси» со счетом 0:4. В своей еврокубковой истории «Краснодар» 5 раз играл на выезде против испанских клубов и проиграл во всех этих встречах.

Игра началась с позиционных атак «Севильи», они владеют мячом. Серьёзный контраст для ушей сразу после матча "Зенита" мы чувствуем. В Санкт-Петербурге было очень шумно, здесь же встреча проходит без зрителей на трибунах. Всей командой пока что "Краснодар" держит оборону. Берг сейчас сравнял счёт по нарушениям правил в матче. Не держится мяч у «быков». Яростный прессинг организовывают андалузцы на старте матча, явно поставив цель отметиться в этом матче быстрым голом. Опасный штрафной будут пробивать «быки».

И на 17 мин Сулейман Шапи открывает счет -0:1: Магомед-Шапи Сулейманов красота. Шапи со стандарта идеально закрутил мяч над "стенкой" в правую "девятку". Вацлик только взглядом проводил мяч Тут же на кураже в атаку побежали краснодарцы, и Шапи по правому краю врывался в штрафную площадку "Севильи", где падал в борьбе, но свисток судьи молчит. Феликс Брых после просмотра видеоповтора обнаружил, что против Берга сфолил Кунде. На 21 мин. Берг пробивает пенальти и счет - 0:2:идеально швед пробил в левый нижний угол ворот. Вацлик угадал направление удара, но спасти команду не сумел. Стоит отметить, что Брых откровенно пожалел "Севилью", так как Кунде за фол против Берга в штрафной площади был обязан получать жёлтую карточку, которая стала бы для него второй. У "Севильи" игра развалилась после двух пропущенных голов - не могут подопечные Лопетеги связать в серию несколько точных передач.

На 42 мин Навас забивает ответный гол 1:2:эх. Ну вот зачем он был нам нужен до перерыва? Угловой на правом фланге заработали севильцы. Подали хозяева его не лучшим образом, но пошла атака вторым темпом, и справа Хордан прицельно навесил на голову Ракитичу, и хорват чётко головой подсёк мяч под дальнюю штангу.Красная карточка. Обрезались в центре поля испанцы, и "Краснодар" убежал в контратаку - Олссон вырывался на рандеву с Вацликом, но шведа сбил Навас на фол последней надежды. Первый тайм окончен. "Краснодар" пока ведёт в Севилье со счётом 2:1, и будет играть в большинстве. Отдыхаем...

2-ой тайм начался с шквала атак испанцев, они взяли мяч под постоянный контроль На 70 мин. Юссеф эн-Несири сравнивает счет 2:2: беда. Кайо задумал продемонстрировать дриблинг у своей штрафной площади. Защитника обокрал эн-Несири, который буквально вколотил мяч в сетку ворот

На 73 мин Юссеф эн-Несири делает счет 3:2:нет слов. Штрафной удар слева подали испанцы - мяч после подачи Ракитича попал в дальнюю штангу, от которой отскочил прямо на ногу эн-Несери. Растерянным выглядит у кромки поля Мурад Мусаев. Его команда сегодня получила золотой шанс, но в итоге им не пользуется. Нужна ударная концовка «быков». "Севилья" теперь отошла всем составом на свою половину поля. Не так уж много сил осталось у команды Лопетеги. Нужно пытаться давить."Севилья" после третьего забитого гола уже практически не стремится идти в атаку, навязывая вязкий футбол в средней зоне. У "Краснодара" практически ничего не получается в конструктивном плане, но время ещё есть. Главное, оказывать постоянное давление на ворота соперника, как это делала "Севилья" большую часть матча. Матч окончен, к сожалению «Краснодар» терпит поражение и у них после трех игр только одно очко. Не готовы наши команды достойно противостоять оппонентам Лиги Чемпионов.

(АН. Борис Омельченко)